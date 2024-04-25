Konuşmak için gittiği arkadaşı köy ortasında öldürdü

Rize Merkez’de iki arkadaş arasında tartışma çıktı. İddialara göre tartışma sonrasında 30 yaşındaki Orhan Kork, 21 yaşındaki arkadaşı Celal Köroğlu’nun teklifini kabul ederek arabası ile köye gitti. Burada ikili arasındaki tartışma yeniden alevlendi.

Tartışma büyüdükten sonra 21 yaşındaki Celal Körooğlu belinden çıkardığı silah ile arkadaşına 7 el ateş etti. Ağır yaralanan 30 yaşındaki Orhan Kork Rize Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Şahsın kaçmasının ardından güvenlik ekipleri sınır kapılarına ek güvenlik önlemleri aldı.

Araştırmalar sonucunda şahsın Güneysu ilçesinde görüldüğü belirtildi. Yüksekköy ilçesinde doğru kaçan şahıslar bir süre sonra arabasından inerek kaçmaya çalıştılar

21 yaşındaki Köroğlu ise beraber kaçtığı bir arkadaşı ile daha sonra polis tarafından yakalandı. Koröoğlu polis merkezinde verdiği ilk ifadelerde suçunu itiraf etti ve tartışmanın büyümesi ile ateş ettiği söyledi.