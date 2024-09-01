Konut fiyatlarındaki artış Ağustos'a da damga vurdu. İTO açıkladı

İstanbul’da yaşamak artık imkansız hale geldi. Gıdadan barınmaya her şeyin fiyatının arttığı dönemde vatandaş yaşam mücadelesi veriyor.

Türkiye genelinde görülen yüksek enflasyon hayatın her kesiminde etkili oldu. Temmuz ayında yurtiçinde enflasyon yıllık bazda yüzde 61,78 olarak açıklanmıştı. Yüksek enflasyon İstanbul’da da derinden hissedildi.

Krizin büyümesiyle maaşlarda cebe girmeden buhar olup uçtu. Vatandaş artık hem gıdaya hem barınmaya erişemez oldu.

İstanbul'da ağustos ayında perakende fiyatlar bir önceki aya oranla yüzde 1,73, toptan fiyatlar yüzde 0,98 oranında artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verileri kapsamında, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 1,73, toptan fiyat hareketlerini gösteren Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 0,98 oranında yükseliş gösterdi.

Perakende fiyatlar 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 61,57, toptan fiyatlar ise yüzde 46,87 oldu.

İstanbul'un Temmuz ayı enflasyonu açıklandı

EN FAZLA ARTIŞ KONUT HARCAMALARINDA

İTO tarafından yapılan açıklamada, perakende fiyatlarında bir önceki aya oranla en fazla artış, yüzde 7,06 ile konut harcamalarında görüldü.

Perakende fiyatlarda bir önceki aya kıyasla; konut harcamalarında yüzde 7,06, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 2,11, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,56, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 1,26 olurken, ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,98, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,81, gıda harcamalarında yüzde 0,51 artış; giyim harcamaları grubunda yüzde -3,74 azalış görüldü.

İTO toptan fiyatlardaki durumu ise şöyle duyurdu:

Ağustos 2024’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 3,59, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,09, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,94 iken, madenler grubunda yüzde 1,65, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,50, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,21 artış; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde -0,42 azalış kaydedildi.