﻿Konya Doğanhisar Belediyesi 2 engelli personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Konya Doğanhisar Belediyesi bünyesinde geçici olarak istihdam etmek üzere 2 Engelli Temizlik İşçisi alacak. Son başvuru tarihi 28 Kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Engelli raporu olduğunu belgelemek (En az yüzde 40)
Askerlikle ilişiği bulunmamak veya tecilli olmak
En az ilköğretim mezunu olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Dilekçe
2 adet fotoğraf
Adli Sicil Kaydı
Nüfus kaydı
Sağlık raporu
İkametgah
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Mezuniyet belgesi
Askerlik belgesi
YER VE SAAT BİLGİSİ
Yer: Doğanhisar Belediyesi
Tarih: 12.12.2022
Saat: 14.00
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