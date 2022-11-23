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Konya Doğanhisar Belediyesi 2 engelli personel alacak

Konya Doğanhisar Belediyesi bünyesinde geçici olarak istihdam etmek üzere 2 Engelli Temizlik İşçisi alacak. Son başvuru tarihi 28 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 13:41
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Konya Doğanhisar Belediyesi 2 engelli personel alacak

Konya Doğanhisar Belediyesi 2 engelli personel alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Konya Doğanhisar Belediyesi bünyesinde geçici olarak istihdam etmek üzere 2 Engelli Temizlik İşçisi alacak. Son başvuru tarihi 28 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Engelli raporu olduğunu belgelemek (En az yüzde 40)

Askerlikle ilişiği bulunmamak veya tecilli olmak

En az ilköğretim mezunu olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Dilekçe

2 adet fotoğraf

Adli Sicil Kaydı

Nüfus kaydı

Sağlık raporu

İkametgah

Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Mezuniyet belgesi

Askerlik belgesi

YER VE SAAT BİLGİSİ

Yer: Doğanhisar Belediyesi

Tarih: 12.12.2022

Saat: 14.00

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