Konya Ereğli'de tarım işçileri arasında kavga: 5 yaralı, çadırlar ateşe verildi

Kavganın ardından bazı işçiler, karşı grubun kaldığı çadırları ateşe verdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kutören Mahallesi Karaağıl mevkisinde meydana geldi. Tarım işçisi Suriyeli grup ile diğer işçiler arasında domates kovası yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sonucu yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Seyfettin Ö., hayati tehlike nedeniyle Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kavga sırasında bazı işçiler, karşı grubun kaldığı çadırları ateşe verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin kimlik tespiti için çalışmalarını sürdürürken, tarlada 1 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.