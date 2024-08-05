Konya Ereğli'de tarım işçileri arasında kavga: 5 yaralı, çadırlar ateşe verildi

Kaynak: DHA
Konya Ereğli'de tarım işçileri arasında kavga: 5 yaralı, çadırlar ateşe verildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde tarım işçileri arasında "domates kovası" nedeniyle çıkan kavgada, 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kavganın ardından bazı işçiler, karşı grubun kaldığı çadırları ateşe verdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kutören Mahallesi Karaağıl mevkisinde meydana geldi. Tarım işçisi Suriyeli grup ile diğer işçiler arasında domates kovası yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sonucu yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Seyfettin Ö., hayati tehlike nedeniyle Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kavga sırasında bazı işçiler, karşı grubun kaldığı çadırları ateşe verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin kimlik tespiti için çalışmalarını sürdürürken, tarlada 1 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

90255-1.jpg

90255-2.jpg

90255-3.jpg

90255-4.jpg

90255-5.jpg

90255-6.jpg

90255.jpg

Son Haberler
16 yaşındaki genci öldürüp ABD'ye kaçmıştı. Kerem Kınık'ın kızının avukat Kızılay yöneticisi çıktı Gündem
16 yaşındaki genci öldürüp ABD'ye kaçmıştı. Kerem Kınık'ın kızının avukat Kızılay yöneticisi çıktı
Kanala düşen otomobil takla attı: 2'si çocuk 7 yaralı Gündem
Kanala düşen otomobil takla attı: 2'si çocuk 7 yaralı
Filenin Sultanları'nın neden 3-0 yenildiği ortaya çıktı. Görüntüleri iyi seyredin Spor
Filenin Sultanları'nın neden 3-0 yenildiği ortaya çıktı. Görüntüleri iyi seyredin
İsrail ordusu, Ultra-Ortodoks Yahudileri askere almakta başarısız oldu Dünya
İsrail ordusu, Ultra-Ortodoks Yahudileri askere almakta başarısız oldu
Bu meyvenin kapalı alanlara sokulması kesinlikle yasak. 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor Gündem
Bu meyvenin kapalı alanlara sokulması kesinlikle yasak. 1 aylık demir ihtiyacını 1 günde karşılıyor
Şırnak’ta traktör sulama kanalına uçtu Gündem
Şırnak’ta traktör sulama kanalına uçtu