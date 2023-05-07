Konyaaltı Belediyespor Avrupa Şampiyonu

Konyaaltı Belediyespor Hentbol Takımı, Atletico Guardesi'yi mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Konyaaltı Belediyespor Avrupa Şampiyonu

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası finalinin rövanş maçında konuk ettiği İspanyol ekibi Atletico Guardes'i 33-20 yenerek şampiyon oldu.

Avrupa hentbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda finalin rövanş karşılaşması, Antalya Spor Salonu'nda oynandı.

Mücadelenin ilk yarısını 16-7 önde bitiren Konyaaltı Belediyespor, sahadan 33-20 galip ayrılarak, EHF Avrupa Kupası'nın sahibi oldu.

Konyaaltı Belediyespor'un kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

(AA)

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