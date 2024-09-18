Konya’da 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya’da 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

Konya'nın Akşehir ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, turşu bidonu içerisine gizlenmiş yaklaşık 1.5 milyon lira değerinde 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

Operasyon, Akşehir ve Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleşti.

Çevre illerden ilçeye uyuşturucu getireceği tespit edilen bir araç, D-300 Karayolu üzerinde durduruldu ve araçta bulunan S.A. isimli kişi gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan detaylı aramalarda, valizinde turşu bidonu içinde saklanmış esrar bulundu.

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S.A. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından işlem yapıldı ve şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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