Konya’da 2 kilo 750 gram esrar ele geçirildi

Operasyon, Akşehir ve Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleşti.

Çevre illerden ilçeye uyuşturucu getireceği tespit edilen bir araç, D-300 Karayolu üzerinde durduruldu ve araçta bulunan S.A. isimli kişi gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan detaylı aramalarda, valizinde turşu bidonu içinde saklanmış esrar bulundu.

S.A. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından işlem yapıldı ve şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.