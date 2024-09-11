Konya’da 5 aydır kayıp olan kadının cinayeti açığa çıktı: 4 şüpheli gözaltında

Olay, Çiğdem E.'nin 5 ay önce eve dönmemesi üzerine ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunmasıyla gündeme geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının son görüldüğü bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheli kişilere ulaştı.

Yapılan araştırmalarda, Çiğdem E.'nin Afganistan uyruklu 4 kişiyle birlikte görüldüğü belirlendi. Polis, kadının kaçırılmış veya öldürülmüş olabileceği ihtimaliyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sorgulama sonucunda, Çiğdem E.'nin bıçakla öldürüldükten sonra Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde bir evin bahçesine gömüldüğü öğrenildi. Bahçede yapılan kazıda kadının cesedi bulundu. Ceset, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, şüpheliler Konya Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.