İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Karatay Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, merkez Karatay ilçesi BÜSAN Sanayi Sitesi'nde akaryakıt aktarımı yapıldığı sırada kaçakçılara suçüstü yaptı.

Kamyonların kasasına yerleştirilen akaryakıt depolarında 6 bin 220 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. (AA)