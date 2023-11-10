Konya'da bir otomobil kontrolden çıkınca takla attı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada bir kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Konya'da bir otomobil kontrolden çıkınca takla attı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi Küçükköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. idaresinde 42 L 9771 plakası otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan çıkarılan H.Ö., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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