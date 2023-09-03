Konya'da bulunan askeri mühimmat imha edildi

Konya Acıgöl'ün kayalıkları arasında bulunan askeri mühimmat kontrollü bir şekilde imha edildi.

KAYNAK: İHA
Konya'da bulunan askeri mühimmat imha edildi

Konya'nı Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl'de, vatandaşlar kayalıklarının arasında iki ağzı kapatılmış metal cismin olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.

Yapılan incelemede metal cismin patlamamış askeri mühimmat olduğunu tespit eden ekipler, Acıgöl etrafındaki yolları trafiğe kapatarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri tarafından gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından kontrollü bir şekilde askeri mühimmat imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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