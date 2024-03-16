Konya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kaynak: DHA
Konya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Konya'da, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Nakipoğlu Mahallesi Keçeciler Caddesi’nde meydana geldi. A.G. yönetimindeki 42 AHL 664 plakalı çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan, henüz kimliği belirlenemeyen bir kadına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadının kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, çöp kamyonu sürücüsünü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kadının cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi'nin morguna götürülürken, kimliğinin belirlenebilmesi için çalışmalar sürüyor.

Son Haberler
Şehit annesinin evinde yangın çıktı Yerel Haberler
Şehit annesinin evinde yangın çıktı
MFÖ'nün Özkan Uğur'un vefatından sonra ilk konserinde boğazlar düğümlendi Video
MFÖ'nün Özkan Uğur'un vefatından sonra ilk konserinde boğazlar düğümlendi
Bingöl 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Bingöl 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Bingöl İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Bingöl İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
İstanbul Boğazı'nın sevimli misafirleri yunuslar görenleri gülümsetti Video
İstanbul Boğazı'nın sevimli misafirleri yunuslar görenleri gülümsetti
Didim'de trafik kazası Esra öğretmen yaşamını yitirdi Yerel Haberler
Didim'de trafik kazası Esra öğretmen yaşamını yitirdi
Fernando Santos'tan flaş sözler: Hayatımda bunu görmedim Spor
Fernando Santos'tan flaş sözler: Hayatımda bunu görmedim