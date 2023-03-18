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Çöpten bebek cesedi çıktı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde poşet içinde çöpe atılmış, henüz kordon bağı kesilmemiş kız bebek cesedi bulundu.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 15:52
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Konya'da çöpten bebek cesedi çıktı

Çöpten bebek cesedi çıktı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde temizlik görevlileri, sabah saatlerinde kentin farklı noktalarında konteynerlerdeki çöpleri, kamyona yükleyip çöp depolama alanına boşalttı.

Görevliler, boşalttıkları çöpler arasından poşet içindeki bebeği fark etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, henüz kordon bağı kesilmemiş kız bebeğin öldüğünü belirledi.

DHA'da yer alan habere göre, polis, bebeğin hangi bölgede konteynere atıldığını tespit etmek için temizlik görevlilerinin çöp topladığı güzergahta inceleme başlattı. Bebeğin kim tarafından atıldığını belirlemeye çalışıyor. 

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