Konya’da düşen uçağın pilotunun paraşütle atladığı anlar ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Konya’da düşen uçağın pilotunun paraşütle atladığı anlar ortaya çıktı
Konya’da Türk Hava Kuvvetleri’nin askeri eğitim uçağı düştü. Kazada iş makinesi kullanan askeri personel şehit oldu. Uçağın pilotu ise paraşütle atlayarak kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, (Türk Yıldızları Uçağı) üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personel şehit olurken, uçağın pilotu paraşütle atlayarak kurtuldu.

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Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı (Türk Yıldızları Uçağı) eğitim uçuşu sırasında üs içerisindeki şantiye alanına düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

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Uçağın düştüğü şantiye alanındaki iş makinesini kullanan askeri personelin şehit olduğu, uçağın pilotu Binbaşı Şükrü Gümüş'ün (40) paraşütle atladığı öğrenildi. Kurtulan pilotun Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine tedbir amacıyla kaldırıldığı belirtildi. Konya Valisi Vahdettin Özkan da olay yerine giderek, görevlilerden bilgi aldı.

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