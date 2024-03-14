Askeri uçak kazasında kahreden şansızlık

Konya’da Türk Hava Kuvvetleri’nin askeri eğitim uçağı düştü. Uçağın pilotu ise paraşütle atlayarak kurtulurken, uçağın üzerine düştüğü iş makinesi askeri personel şehit oldu. O anlar kameraya yansıdı.