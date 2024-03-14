Askeri uçak kazasında kahreden şansızlık

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan Türk Hava Kuvvetlerine ait NF-5 eğitim uçağı, (Türk Yıldızları Uçağı) üs içerisindeki şantiye alanına düştü. Kaza sonucu kahreden haber uçağın pilotundan değil, aşağıda şantiye alanında bekleyen iş makinesini kullanan askeri personelden geldi.
Uçağın düştüğü sırada kopan parçalar iş makinesine çarptığı İş makinesi operatörü askeri personel şehit oldu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kurtulan pilotun Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine tedbir amacıyla kaldırıldığı açıklandı. Konya Valisi Vahdettin Özkan da olay yerine giderek, görevlilerden bilgi aldı.
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