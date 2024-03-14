Son dakika... Konya’da askeri eğitim uçağı düştü

Konya'da eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları’na ait F5 gösteri uçağı piste inişi sırasında düştü.
Konya 3. Ana Jet Üs sınırları içinde, askeri eğitim uçağı iniş yapacağı sırada düştüğü ve pilotun paraşütle atladığı öğrenildi.
PİLOT GÖZETİM ALTINDA
Ambulansla tedbir amaçlı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan pilot gözetim altına alındı. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve askeri ekip sevk edildi. Uçağın düşüş sebebi detaylı inceleme sonucu belli olacak.
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