Konya'da eller yağmur için semaya kalktı

Konya'da, bereket için yağmur duası etkinliği düzenlendi. Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Namazı'nın bitiminde yapılan bu özel duaya iştirak ettiler.