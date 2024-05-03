Konya'da eller yağmur için semaya kalktı

Musalla Mezarlığı'ndaki tarihi Namazgah'ta eda edilen Cuma Namazı sonrasında, Konya İl Müftüsü Ali Öge'nin önderliğinde yağmur duası gerçekleştirildi. Cuma Namazı'nda saf tutan yüzlerce Konyalı, ellerini gökyüzüne açıp dua esnasında "amin" diyerek eşlik etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Yağmurun bereketine şiddetle muhtacız, Allah dualarımızı kabul etsin" şeklinde bir temennide bulundu.
Yağmur duasına; Konya Valisi Vahdettin Özkan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Ali İmran Arıtan ve çok sayıda Konyalı vatandaş katıldı.
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