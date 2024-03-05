Konya'da emniyet ve jandarmanın haftalık icraatı açıklandı

YENİÇAĞ - Konya / Vedat YILDIRIM
Haklarında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 22 şahıs yakalanmıştır.
-Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 şahıs, ifadeden dolayı aranan 7 şahıs, para cezasından dolayı aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 15 aranan şahıs yakalanmıştır.
-Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından haklarında farklı şuçlardan ifadeden dolayı aranan 7 aranan şahıs yakalanmıştır.
7 Narkotik olayında 26 şüpheliye işlem yapılmıştır.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 olayda;
-26,46 gr metamfetamin maddesi,
-35 adet sentetik ecza hap maddesi,
-0,75 gr esrar maddesi,
-4 adet ruhsatsız tabanca
-1 adet ruhsatsız av tüfeği
-3 adet kılıç,
-8adet cep telefonu,
-5 adet harddisk,
-7 adet flash bellek,
Ele geçirilmiştir.
17 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kalmış 1 şüpheli tutuklanmıştır.
Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 2 olayda;
-15 gr esrar maddesi,
-62 adet sentetik ecza hap maddesi,
-8 adet uyuşturucu kullanım aparatı,
-18 gr metamfetamin maddesi
Ele geçirilmiştir.9 şüpheli şahsa işlem yapılmıştır.
Yunus ekiplerince, asayiş ekiplerince ve resmi ekiplerce yapılan denetimlerde 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet bıçak ele geçirilmiştir.
Asayiş ekiplerince 1 hırsızlık olayına suçüstü müdahale edilmiş, 1 şüpheli yakalanmıştır.