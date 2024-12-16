Konya’da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1’i bebek 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Konya’da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1’i bebek 4 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezindeki Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 YC 393 plakalı hafif ticari araç, plakası alınamayan başka bir ticari araçla çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi, ekiplerin çalışmaları sonrasında güçlükle kurtarıldı.

Kazada yaralanan M.K., M.G., M.K. ve 7 aylık bebek Z.B.K. ambulanslarla kaldırıldıkları Karapınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Canlı yayın yaparken kaza yaptı: 10 metreden yuvarlandıCanlı yayın yaparken kaza yaptı: 10 metreden yuvarlandı

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Konya’da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1’i bebek 4 yaralı

Konya’da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1’i bebek 4 yaralı

Son Haberler
Van'da deprem (16 Aralık 2024)
Van'da deprem (16 Aralık 2024)
Mansur Yavaş belediyelere gelen haciz sonrası gemileri yaktı. Vedat Işıkhan’a Silkeleme göndermesi
Mansur Yavaş belediyelere gelen haciz sonrası gemileri yaktı. Vedat Işıkhan’a Silkeleme göndermesi
Beşiktaş Adana Demirspor maçı ilk 11'leri belli oldu
Beşiktaş Adana Demirspor maçı ilk 11'leri belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu davasında mahkemeden flaş karar! Alenen hakaretten yargılanıyordu
Kemal Kılıçdaroğlu davasında mahkemeden flaş karar! Alenen hakaretten yargılanıyordu
Konya’da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1’i bebek 4 yaralı
Konya’da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1’i bebek 4 yaralı