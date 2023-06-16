Konya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

İHA

Kaza, gece saatlerinde Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 1. kilometresinde yeni Antalya çevre yolu kavşağında meydana geldi.

K.K. yönetimindeki otomobil Seydişehir yönüne seyir halindeyken çevre yolundan kavşağa çıkan S.Ç. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil refüje takla atarak ters döndü. Kaza ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan her iki otomobilin sürücüsü ile araçlarda bulunan A.K., M.K., K.K. ve A.K. ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.