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Konya’da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya'da bir iş yerinde kaçak akaryakıt tespit edilerek operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:33
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Konya'da iş yerine kaçak akaryakıt operasyonu: 3 bin litre ele geçirildi

Konya’da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Konya polisinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Horuzluhan sanayi bölgesinde bir iş yerinde kaçak akaryakıt olduğu bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın düzenledi. Polis ekiplerince akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen iş yerinde yapılan aramada 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınana 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

(Kaynak: İHA)

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