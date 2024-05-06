Her hafta Haydarpaşa'ya indirilen lüks otomobilleri leblebi gibi kim alıyor? Milyonlarca kişi 10 Bin TL'ye mahkum edilmişken

Fotoğraf Haydarpaşa Limanı'ndan...Gümrüğe yığılmış bir çok otomobil...Ucu bucağı görünmüyor. Limanda bekliyor. Şehir Hatları Vapurları'ya ya da motorlarla Eminönü'nden Kadıköy'e, Kadıköy'den Eminönü'ne gelen vatandaşlar bu görüntülere şahit oluyorlar. Her hafta Haydarpaşa Limanı bu görüntülere sahne oluyor. İthal edilen Lüks otomobiller bayilere dağıtılacak, fiyatlanacak ve satışa sunulacak. Buradaki en önemli soru ise bu araçları kim alıyor..Ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor. Emeklilerin büyük bir bölümü 10 bin lira maaş alıyor. Eve ekmek götürürken bile zorlanıyorlar. İşte bu durumda soru şu: bu arabaları kim alıyor. Gazeteci Mehmeh Faraç Haydarpaşa Limanı'nındaki bu manzarayı çekti ve sosyal medya üzerinden paylaştı. İşte o paylaşım:

"Milyonlarca insanın 10 bin TL emekli maaşına mahkum edildiği bir Türkiye manzarası! Haydarpaşadaki limanda gemilerden indirilen binlerce yeni otomobil, cip. Enflasyon çığırından çıkmış, fiyatlar uçmuş kim alıyor acaba bu araçları? Üstelik bu araç parkı aylardır hiç boş kalmıyor!"