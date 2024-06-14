Konya’da IŞİD operasyonu

Kaynak: İHA
Konya’da IŞİD operasyonu

IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, bulundukları ikametlerde yakalanarak gözaltına alındı

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından IŞİD terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, bulundukları ikametlerde yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya Emniyetine bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden IŞİD terör örgütünün eylemlerini paylaşarak propagandasını yapan şüphelilerin peşine düştü.

Kimlikleri tespit edilen 2 şüphelinin bulundukları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, örgüte ait bazı dokümanlar da ele geçirildi. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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