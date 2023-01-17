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Konya’da kaçak sigara operasyonu

Konya’da polisin düzenlediği operasyonda yüz binlerce lira değerinde kaçak sigara ele geçirildi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 17:30
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Konya’da kaçak sigara operasyonu

Konya’da kaçak sigara operasyonu
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İHA'nın haberine göre, Konya Emniyeti haksız kazanç ve haksız rekabetin önlenmesi adına kaçakçılıkla mücadeleye devam ediyor. Yapılan operasyonlarla milyonlarca liralık verginin kaybolması engelleniyor. 

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, bu çerçevede yürüttüğü çalışmalarda, merkez Meram ilçesi Büyükaymanas Mahallesi’nde bulunan bir ikamette binlerce paket gümrük kaçağı sigaranın zulalandığı bilgisine ulaştı. 

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, ikametin bodrum katında yaptığı aramada yüz binlerce lira değerinde 23 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere zulalanmış gümrük kaçağı sigara paketlerine el koyarken, konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

 

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