Konya’da kahreden kaza! 3 çocuk hayatını kaybetti

Kahreden kaza, dün 18.30 civarında Karatay ilçesinin İsmil Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Abdurrahman Kaplan'ın hakimiyetini kaybettiği 65 NY 981 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, Abdurrahman Kaplan (29), Selma Kaplan (36), Melek Kaplan (6), Büşra Bite (24), Kübra Bite (3) ve Öykü Bite (5) yaralanırken, çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine polis, jandarma ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar, şehir merkezindeki hastanelere taşındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Kübra ve Öykü Bite kardeşler ile Melek Kaplan, doktorların yoğun çabalarına rağmen hayatlarını kaybetti.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.