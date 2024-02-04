Konya’da kayıp olan çaycıyı husumetlisi tarafından öldürülmüş

Kaynak: İHA
Konya’da kayıp olan çaycıyı husumetlisi tarafından öldürülmüş
Konya’nın Güneysınır ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Yıldırım Uyan’ın, husumetlisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, Güneysınır ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede çay ocağı işletmecisi 42 yaşındaki Yıldırım Uyan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Çalışma yapan polis ekipleri, Yıldırım Uyan'ın ilçede çay ocağı işletmecisi Ali Osman K., ile husumetli olduğunu belirledi. İfadesi alınmak üzere gözaltına alınan şüpheli sorgusunda, daha önceden aralarında sorunların olduğunu olay günü yeniden tartıştığı Yıldırım Uyan'ı aracıyla çarptıktan sonra darp ederek öldürdüğünü, cesedi ise dağlık alana gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Daha sonra ekipler zanlının tarif ettiği dağlık alanda yapılan çalışma sonrası Yıldırım Uyan'ın cesedini bulundu. Ceset hastane morguna götürüldü. Olayı itiraf eden şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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