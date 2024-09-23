Konya'da Kick boksçudan öldüren yumruk! Kafa travması ve beyin kanaması geçirmiş

Konya'da 19 yaşındaki kick boksçu M.A.D, tartıştığı sürücünün babası Mustafa Işıkçeviren'e yumruk attı. Kafa travması ve beyin kanaması geçiren 72 yaşındaki Mustafa Işıkçeviren, tedavi gördüğü hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 28 Ağustos'ta saat 08.00 sıralarında Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Matbaacılar Kavşağı'nda meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Ali Demirbağ, kendisine yol vermediği gerekçesiyle 06 AF 1099 plakalı otomobili kullanan F.I'ye küfredip, otomobili kavşakta durdurmak istedi. Trafik yoğunluğundan faydalanan Demirdağ, aracından inerek FI'nin yanına geldi. Demirbağ, açık olan camdan FI'e yumruk atmaya başladı.

Mustafa Işıkçeviren de yumrukların hedefi oldu, aldığı darbenin etkisiyle yere yığıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Işıkçeviren'in kafa travması ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Kaçan ve olaydan 2 saat sonra darp raporu alan M.A.D, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Demirbağ, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Konya Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Mustafa Işıkçeviren, 19 Eylül'de hayatını kaybetti. Işıkçeviren'in ölümü sonrası Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında M.A.D, yeniden gözaltına alındı. 2021 yılında Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda Gençler Full Contact kategorisinde 57 kiloda 3'üncü olduğu öğrenilen D'nin bu kez 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.