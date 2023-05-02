Konya'da markette silahlı soyguna karışan zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir marketten silahlı soygun gerçekleştiren zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki marketten elinde kuru sıkı tabanca bulunan maskeli bir kişinin, 400 lirayı ve güvenlik kamerası kaydı cihazını alarak kaçması üzerine çalışma başlattı.

Alınan ifadeler ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenin Burak Ç, Seyyidharun Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.