Konya'da otomobil ağaca çarptı: 2 genç hayatını kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında iki genç hayatını kaybetti. 17 yaşındaki Emir Sefa Özbek'in kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

Kazada ağır yaralanan Özbek ve 16 yaşındaki Ayşegül Ercan Aygül, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen her iki genç de yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.