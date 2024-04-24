Konya’da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Konya’da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobil kamyonla çarpıştı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı.

Karapınar-Ereğli Kara yolunun 11. kilometresinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre H.A.E. konrtolündeki 42 EJR 23 plakalı otomobil, Acıgöl mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde karşı şeride geçip H.B. kontrolündeki 42 BG 275 plakalı kamyonla çarpıştı.

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Kazada sonucu sürücü H.A.E. ile aynı araçtaki eşi S.E., kızı G.T. ve 2 yaşındaki torunu M.D.T. yaralanırken, ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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