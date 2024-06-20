Konya’da feci kaza. 4 ölü 2 çocuk yaralı

Konya’da feci kaza. 4 ölü 2 çocuk yaralı
Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen feci kazada iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk ise yaralandı.

1/13
Konya’da feci kaza. 4 ölü 2 çocuk yaralı 1

Kaza, 20 Haziran 2024 Perşembe günü saat 03.20 sıralarında Karapınar - Konya Karayolu'nun 3. kilometresinde gerçekleşti.

2/13
Konya’da feci kaza. 4 ölü 2 çocuk yaralı 2

Edinilen bilgilere göre, 30 yaşındaki polis memuru Yusuf Yılmaz'ın idaresindeki 34 HR 0351 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

3/13
Konya’da feci kaza. 4 ölü 2 çocuk yaralı 3

Bu esnada, 30 yaşındaki Hüseyin Kart'ın kullandığı 01 BJC 05 plakalı Nissan marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

4/13
Konya’da feci kaza. 4 ölü 2 çocuk yaralı 4

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

5/13
Konya’da feci kaza. 4 ölü 2 çocuk yaralı 5

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Yusuf Yılmaz ve aynı araçta bulunan 27 yaşındaki Zeynep Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini teyit etti.

6/13
Konya’da feci kaza. 4 ölü 2 çocuk yaralı 6

Diğer araç sürücüsü Hüseyin Kart ve aynı araçta bulunan 31 yaşındaki Şeyma Kart ise kazada aldıkları yaralar sonucu Karapınar Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti.

7/13
Konya’da feci kaza. 4 ölü 2 çocuk yaralı 7

Kazada 6 aylık M.H.Y. ve 2 yaşındaki N.K. isimli çocuklar da yaralandı. İlk müdahaleleri Karapınar Devlet Hastanesi'nde yapılan çocuklar, durumlarının ciddiyetinden dolayı Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.

8/13
Konya’da feci kaza. 4 ölü 2 çocuk yaralı 8

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

9/13
Konya’da feci kaza. 4 ölü 2 çocuk yaralı 9
10/13
Konya’da feci kaza. 4 ölü 2 çocuk yaralı 10
11/13
Konya’da feci kaza. 4 ölü 2 çocuk yaralı 11
12/13
Konya’da feci kaza. 4 ölü 2 çocuk yaralı 12
13/13
Konya’da feci kaza. 4 ölü 2 çocuk yaralı 13
İlgili Haberler
Konya’da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Konya’da otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Konya'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 4'e çıktı…
Konya'da katliam gibi kaza! Ölü sayısı 4'e çıktı…
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Kars'taki çiçek cümbüşü tablo gibi görüntüler çıkardı
Kars'taki çiçek cümbüşü tablo gibi görüntüler çıkardı
Hakkari'de yollar göle döndü
Hakkari'de yollar göle döndü
İstanbul'da kahvehaneye kalaşnikoflu saldırı
İstanbul'da kahvehaneye kalaşnikoflu saldırı
Namazdan çıktı topuğundan vuruldu
Namazdan çıktı topuğundan vuruldu
Yunus polisler 3 kilo 124 gram uyuşturucu ele geçirdi
Yunus polisler 3 kilo 124 gram uyuşturucu ele geçirdi
Emekli polis apartman görevlisini vurdu
Emekli polis apartman görevlisini vurdu