Konya’da feci kaza. 4 ölü 2 çocuk yaralı

Kaza, 20 Haziran 2024 Perşembe günü saat 03.20 sıralarında Karapınar - Konya Karayolu'nun 3. kilometresinde gerçekleşti.
Edinilen bilgilere göre, 30 yaşındaki polis memuru Yusuf Yılmaz'ın idaresindeki 34 HR 0351 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.
Bu esnada, 30 yaşındaki Hüseyin Kart'ın kullandığı 01 BJC 05 plakalı Nissan marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Yusuf Yılmaz ve aynı araçta bulunan 27 yaşındaki Zeynep Yılmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini teyit etti.
Diğer araç sürücüsü Hüseyin Kart ve aynı araçta bulunan 31 yaşındaki Şeyma Kart ise kazada aldıkları yaralar sonucu Karapınar Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti.
Kazada 6 aylık M.H.Y. ve 2 yaşındaki N.K. isimli çocuklar da yaralandı. İlk müdahaleleri Karapınar Devlet Hastanesi'nde yapılan çocuklar, durumlarının ciddiyetinden dolayı Konya'daki bir hastaneye sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.