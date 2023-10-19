Konya’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Konya’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Konya'da, N.K. yönetimindeki 42 AOP 679 plakalı otomobil, Antalya'dan Beyşehir istikametine seyir halinde iken Kaymakam Virajı mevkisi yakınlarında yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıktı

Yoldan çıkıp tarlaya takla atan araç içerisinde yolcu olarak bulunan A.K. ile M.Ç. yaralanırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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