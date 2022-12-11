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Polis kovalamacasında kazalara neden oldu. Alkollü sürücü yakalandı

Konya’da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve polis aracının kaza yapmasına neden olan alkollü sürücü yakalandı. Sürücü önce seyir halindeki araca, ardından park halindeki 2 otomobile çarptıktan sonra yaya olarak kaçtı.. Adli ve idari soruşturma başlatılan sürücünün 1.43 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 17:11
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Konya'da polis kovalamacasında kazalara neden oldu

Polis kovalamacasında kazalara neden oldu. Alkollü sürücü yakalandı
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İHA

Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye atan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan tüm uyarılara rağmen durmayan minibüs sürücüsü kaçmaya başladı. Yaklaşık 30 dakika süren kovalamacada minibüs sürücüsü, Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Gürkan Caddesi'nde seyir halinde olan Erhan K. idaresindeki 42 ABT 167 plakalı hafif ticari araca, ardından park halinde olan 2 otomobile çarparak durabildi. Bu sırada kaçan minibüsü takip eden polis ekip aracı da Gürkan Caddesi üzerinde seyir halinde olan K.B. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. 'Dur' ihtarına uymayan ve kazaya karışan sürücü minibüsü bırakarak olay yerinden kaçtı.

1’İ POLİS MEMURU 2 KİŞİ YARALANDI

Kovalamaca sırasında kazaya karışan ekip aracının sürücüsü polis memuru S.A. ve diğer otomobilin sürücüsü K.B. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hafif yaralanan polis memuru S.A. ve diğer sürücü K.B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda ekipler E.K.’yi (22) yakalayarak gözaltına aldı. 1,43 promil alkollü olduğu belirlenen şahıs hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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