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Konya’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 06:05
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Konya’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Konya’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
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Olay, Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı kavgasında 3 kişi silahla yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılırken, Ali D. ve Engin Y. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralıların hastaneye getirilmesinin ardından çok sayıda yaralı yakını hastaneye akın etti. Polis ve jandarma ekipleri hastane çevresinde güvenlik tedbirlerini artırdı. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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