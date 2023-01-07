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Konya’da müstakil evde yangın

Konya’da tek katlı sobalı bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında 3 kişi etkilenirken, evde maddi hasar meydana geldi.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 11:17
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Konya’da sobalı evden yangın

Konya’da müstakil evde yangın
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Konya’nın Kulu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın maddi hasara neden olurken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 139129 Sokak’ta bulunan tek katlı müstakil evde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, oda içerisinde sobayı yakan aile, alışveriş yapmak üzere dışarıya çıktı. Aile fertleri döndüklerinde evden dumanların yükseldiğini gördü. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında kendi imkanlarıyla eşyaları dışarı çıkarmak için eve giren C.Ç., A.Ç. ve G.Ç. ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, evde maddi hasar meydana geldi.


(Kaynak: İHA)

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