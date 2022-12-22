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MasterChef Türkiye’de korkutan yangın. Alevler bir anda yükseldi

MasterChef Türkiye'nin dış çekiminde korku yaratan anlar yaşandı. Açık alanda yemek yapıldığı sırada tenceredeki yağ taşınca bir anda alev aldı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede etrafı sarınca yarışmacılar korku dolu dakikalar yaşadı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 17:11
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MasterChef Türkiye'nin dış çekiminde çıkan yangın korkuttu

MasterChef Türkiye’de korkutan yangın. Alevler bir anda yükseldi
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MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde yangın çıktı. Sıfırıncı Gün dizi platosunda yemek yapan yarışmacılar, bir anda alevlerin arasında kaldı.

Tenceredeki yağın taşması sonucu oluşan alev topu, yarışmacıları ve jüri üyelerini korkuttu. Tolga Şener, boyunu geçen alev karşısında neye uğradığını şaşırırken duyulan patlama sesi herkesi korkuttu. Zanna'nın "Çıkın oradan" demesi üzerine yarışmacılar tezgâhtan uzaklaşırken ekipten gelenler yangını söndürdü. 

Yangının ardından yarışmacılara yardım eden Danilo Zanna, yemeklere bir şey olmaması için başka bir tezgaha taşıdı.
 

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