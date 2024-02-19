Konya'da suç örgütü çökertildi

Kaynak: Haber Merkezi
Konya'da suç örgütü çökertildi
Konya Emniyet Müdürlüğünce Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonrasında 11 kişi tutuklandı.

YENİÇAĞ - Konya / Vedat YILDIRIM

Konya Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Ereğli ilçesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen suç örgütüne yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Nitelikli Yağma, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Tefecilik, Kasten Yaralama, Tehdit, 6136 S.K.M. olaylarına karıştığı tespit edilen ve örgüt lideri B.Ş.’nin de aralarında bulunduğu toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklu bulunan 4 şüpheli hakkında ise dosya kapsamında işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan 12 şüphelinin 1’i adli kontrol şartıyla serbest kalırken 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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