Konya'da süt tankeri ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İHA
Konya'da süt tankeri ve otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir otomobil ile süt tankeri taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Çiçekler Mahallesi yolunda, tarihi Bada Köprüsü yakınlarında meydana geldi. E.U. yönetimindeki 42 PH 899 plakalı Ford marka otomobil, Çiçekler Mahallesi yönünde ilerlerken, Ş.A. idaresindeki 42 B 7441 plakalı Mitsubishi marka süt tankeri taşıyan kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle yaralanan kamyonet ve otomobil sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan N.N.G. (13) ve H.N.G. (16) Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, kontrollü olarak tekrar açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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