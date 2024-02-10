Konya'da tır, tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Konya - Karapınar Kara yolunun 51. kilometresinde sabah saatlerinde iki tırın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Nihat Gülcan idaresindeki 42 JJ 568 plakalı tır, İsmil Mahallesi yakınlarında önünde seyreden S.Ö. yönetimindeki 42 EJJ 10 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, ağır yaralı sürücü Nihat Gülcan'a ilk müdahalesini yaptı ve ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırdı.

Gülcan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.