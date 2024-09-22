Konya'da trafik kazası. 1 ölü

Konya - Seydişehir kara yolunda O.G. (37) idaresindeki 42 FBH 46 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü O.G. (37) ile araçta bulunan A.C. (27), Mustafa S. (40) ve S.T (36) ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa S. müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.