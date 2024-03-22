Konya’da trafik kazası: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesi Makas Kavşağı yakınlarında kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.İ.S. yönetimindeki 06 DR 7210 plakalı minibüs yolun ıslak ve kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak önce demir bariyerlere çarptı, sonrasında şarampole inerek durabildi.

Kazada araç sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.