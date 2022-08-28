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Konya'da tüp patlaması sonucu evde yangın çıktı

Konya'da yemek yapılan yerde bulunan tüpün patlaması sonucu evde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 17:09
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Konya'da tüp patlayan ev kullanılamaz hale geldi

Konya'da tüp patlaması sonucu evde yangın çıktı
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Konya’nın Kulu ilçesinde bir evde, düğün sonrası yemek yapılan yerde tüpün patlaması sonucu çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kulu ilçesi Merkez Yeni Mahalle’de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, N.Ç.’ye ait evde sünnet düğünü yapıldı. Düğün bitiminde yemek yapılan yerde bulunan tüpün patlaması sonucu evde yangın çıktı. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan evdeki vatandaşlar başarılı olamayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri de bu sırada çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: İHA)

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