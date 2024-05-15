Aziz Yıldırım seçim kaybettikten sonra evde ne yaptığını ilk kez açıkladı

Ali Koç'a kaybettiği seçim sonrası sessizce arabasına binip gittiği için eleştirilen Aziz Yıldırım yıllar sonra ilk kez o anları anlattı.

Aziz Yıldırım, "Ali Koç ile küs değilim. Seçimi kaybettim, vay efendim garajdan gitmişim. Nereden, havadan mı gideyim? Arabam garajda. Seçimi kaybetmişim, üzüntülüydük, arabaya bindik eve gittik. İki kadeh de viskiyi çektik, rahatladık. Allah Allah ya" ifadelerini kullandı.

"BİRLEŞMEZSE F.BAHÇE'DEN BİR ŞEY OLMAZ"

Aziz Yıldırım şöyle devam etti: Fenerbahçe'nin hiçbir zaman para sorunu olmaz. Ben niye halka açtım bu kulübü? Yapardım binlerce kişiyi üye, ölene kadar başkan olurdum. '1 Milyon Üye' kampanyası başlattım.

Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük STK'larından biridir. Fenerbahçe'nin istemediği hiçbir şey olmaz. Ne zaman, birleştiği zaman. Birleşmezse Fenerbahçe'den de bir şey olmaz.

Keyfim yerinde para da kazanıyorum. Fenerbahçe'deki bazı sıkıntıları görünce aday oldum. Arkadaşlara toplanıp 'Biriniz aday olun' dedim. 'Sen varken biz olmayız' dedier.

Bu hafta Galatasaray derbisini kazanacağız ve yeni süreç başlayacak.