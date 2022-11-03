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Kuluçkadaki tavuğun altına bakan polisin ağzı açık kaldı

Konya’da narkotik polisi tarafından bir adrese yapılan operasyonda evin kümesinde yapılan aramada kuluçkaya yatmış tavuğun altından yumurta yerine uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 15:57
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Konya’daki narkotik operasyonunda evin kümesinde kuluçkaya yatmış tavuğun altından yumurta yerine uyuşturucu ele geçirildi. Polisler bile şaşkına döndü

Kuluçkadaki tavuğun altına bakan polisin ağzı açık kaldı
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Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde Meram ilçesinde bir adreste uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Polis ekipleri Kalfalar Mahallesi Ermenek Sokakta bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde bulunan kümeste arama yapan polis ilginç bir olayla karşılaştı.

Kuluçkaya yatan tavuktan şüphelenen polis, tavuğu kaldırdığında altında yumurta değil poşetler içerisinde uyuşturucu madde buldu. Evde yapılan detaylı aramada ise 824 gram metamfetamin maddesi, 38 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait boş şarjör ve suç unsuru 11 bin 100 TL ele geçirilirken, evde bulunan S.H. ile C.H. gözaltına alındı. Şüpheliler S.H. ve C.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Selçuklu ve Karatay ilçelerinde yürüttüğü çalışmalarda, Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi’nde 1 araçta yapılan aramada 219 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Karatay İlçesi Hacıhasan Mahallesi’nde yürütülen çalışmada ise bin 214 gram eroin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca ile bir miktar uyuşturucu hap ve suç geliri para ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri ile Narkotik ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, gözaltına alınan 5 şahıs sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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