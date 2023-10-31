Konya'dan giden narkotik tırı Diyarbakırlılara narkotik eğitimi verdi

Konya'dan yola çıkan Narko Tır, Diyarbakır Dağkapı meydanında stant açarak vatandaşlara narkotik eğitimi veriyor.

KAYNAK: İHA
Konya'dan giden narkotik tırı Diyarbakırlılara narkotik eğitimi verdi


Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın talimatıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğünce yürütülen farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerine takviye olarak Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konularında halkı bilgilendirmek amacıyla kente ‘Narkotik Eğitim Tırı’ getirildi.
Merkez Sur ilçesindeki Dağkapı Meydanında Narkotik tırındaki eğitim materyalleri ile lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrenciler başta olmak üzere vatandaşlara, gençlere ve ailelerine narkotik suçlarla mücadelenin önemi, uyuma projesi, madde bağımlığı, madde kullanımı ve etkileri, madde bağımlılığı ile mücadele ve rehabilitasyon merkezleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
Kentte uyuşturucuyla mücadele için gösterilen çabadan ötürü İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür eden Özlem Dağ, ‘Narkotik Tır’da uyuşturucu maddelerinin çocuklar üzerinde nasıl etki oluşturduğunu öğrendiğini dile getirdi.
Uyuşturucuyla mücadelede herkesin görevli olması gerektiğini ifade eden Dağ, “Burada uyuşturucu maddelerinin çocukların üzerindeki etkisini, çocuklarda ve gençlerde uyuşturucu kullanımının nasıl yayıldığını öğrendik. Uyuşturucu kullanan şahsa baktığımızda nasıl anlaşılır yönünde polislerden bilgi aldık. Uyuşturucuyla mücadelede hepimiz görevliyiz. Özellikle okullarda bu tür uygulamaların yapılması yönünden Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne çok teşekkür ederiz” dedi.
‘Narkotik Tır’ı ziyaret eden Ziya Gökalp Anadolu Lisesi öğrencilerinden Yunus Emre Tarban, “Bugün burada zararlı maddelerin insan vücuduna nasıl etki ettiğini öğrendim. Madde bağımlılığı çok kötü bir şeydir. Madde bağımlılarının derhal alışkanlıklarını terk etmesini istiyoruz. İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği bu tür uygulamalar çok faydalı oluyor. Bu yönden yetkililere teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

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