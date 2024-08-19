Konyalı AKP'li çiftçi büyük tehlikeyi açıkladı. AKP'li çiftçiler böyleyse gerisini siz düşünün

Düzenleme: Gülsüm Alpkıray
Konyalı AKP'li çiftçi büyük tehlikeyi açıkladı. AKP'li çiftçiler böyleyse gerisini siz düşünün

Kendisini koyu AKP’li olarak tanıtan Konyalı bir çiftçi çektiği videoda çiftçinin içinde olduğu son hali isyan ederek paylaştı. İsyanında Ticaret Bakanından muhalefet milletvekillerine kadar herkese eleştirilerini sıralayan “Allah belamı versin ki ben sana oy verdim” dedi.

Yanlış ekonomi politikaları nedeni ile buhranda olan ekonominin canını yaktığı en büyük meslek gruplarından birisi de çiftçiler oldu. Vergiler, alım fiyatları, devlet desteği ve mazot parası derken malları ellerinde kalan çiftçiler son günlerde ülkenin çeşitli kentlerinde traktörler ile yolları kapatıp hükümete tepkilerini dile getiriyor.

Bu kapsamda çekilen son video Konya’da geldi. Tarım kenti olan Konya’nın Çumra ilçesinde bir çiftçi hükümet yetkilileri ve muhalefete seslendi. Konya’daki en büyük sorunun su sorunu olduğunu dile getirdi.

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Şu anda gidişatın iyi olmadığını belirten çiftçi böyle giderse seneye kıyamet olacağını ve ekicinin ekin ekemeyeceğini belirtti. Ödemelerin olmadığını ve senetlerin de ödenmediğini aktaran çiftçi mevcut durum hakkında “Dananın kuyruğu koptu” betimlemesinde bulundu.

“ALLAH BELAMI VERSİN Kİ SANA OY VERDİM”

Ticaret Bakanına eleştiri üstüne eleştiride bulunan çiftçi “Ya ticaret bakanı kardeşim gümrüğü bir düşür ya Allah için düşür peygamber için düşür ya. Şu masada oturma ya yapamıyorsan bırak başka biri otursun ya. Çıldırıyorum ya…

Senin gibi başarısız bir bakan görmedim bu ülkede ya. Ya ben koyu Ak Partiliyim. Allah benim belamı versin ki ben sana oy verdim. Nefret ediyorum ya isyan ediyorum. Sen masada oturuyorsun” ifadelerini kullandı.

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MUHALEFETİ YANINDA İSTEDİ

AKP’li çiftçi hükümet ve Ticaret Bakanına eleştirilerini sıralarken öte yandan muhalefet milletvekillerine de sitemde bulunarak “Muhalefet de muhalefet değil. Muhalefet Anamur yolları gibi. Hani muhalefet milletvekilleri. Hani borsa başkanı değişti mi 20 yıldır. Ziraat Odaları Başkanı değişti mi 20 yıl? Değişmezler bunlar. Çiftçinin haline bakmıyorlar bunlar” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİLER YOLLARI KAPATMIŞTI

Çiftçilerin isyanı geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’ta patlak vermişti. Domates ve biber üreticileri traktörleri ile konvoy yapıp yolları kapatmıştı. Kahramanmaraş-Gaziantep yoluna çıkan çiftçiler yol kapadıktan bir süre sonra Kahramanmaraş Valiliğine doğru yürüyüşe geçmişlerdi.

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