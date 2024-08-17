Çiftçiler Gaziantep yolunu trafiğe kapattı. Valiliğe doğru yürüyüşe geçtiler

Kahramanmaraş'ta çiftçilerden traktörlü eylem. Domates ve biber üreticileri traktörlerle yol kapatıp, eylem yaptı.

Kahramanmaraş'ta domates ve biber üreticileri, fiyatların masraflarını karşılamamasını protesto etmek için traktörlerle konvoy düzenleyerek protesto gösterisi yaptı. Narlı beldesinden traktörlerle çıkan ve konvoyla Kahramanmaraş-Gaziantep yoluna çıkan çiftçiler, trafiğe kapattılar. Çiftçiler daha sonra Kahramanmaraş Valiliğine doğru yürüyüşe geçti.

Traktörlerle konvoy yapan çiftçiler, Narlı beldesinden Kahramanmaraş Valiliği önünde açıklama yapacağını belirtti. Traktör konvoyunun Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunu kapatması nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.