Konyalı çiftçiler traktörlerini kent merkezine sürüp hükümeti protesto ettiler

Konya'nın Seydişehir ilçesinde çiftçiler artan maliyetler, mazot ve diğer girdi fiyatlarında indirime gidilmesini talep ederek şehir merkezine traktörleriyle indi.

Seydişehir’li çiftçiler traktörleriyle eyleme başlattı. Artan maliyetler, kota anlaşmasının ihlal edilmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle geçinemediklerini belirten çiftçiler, traktörleriyle kent merkezine inerek hükumete protestoda bulundu.

AVRUPA’DA DA ÇİFTÇİLER AYAKLANDI

Geçtiğimiz günlerde de Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde çiftçiler eyleme girişmiş, hayat durma noktasına gelmişti. Traktörleriyle şehirlere inen ve maliyetlerin düşürülmesi benzeri taleplerle, Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Almanya’da çiftçiler yolları kapatmıştı.