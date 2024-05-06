Konyaspor Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu. İsmail Kartal'ın sürprizi ortaya çıktı

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Konyaspor Fenerbahçe maçı ilk 11'leri belli oldu. İsmail Kartal'ın sürprizi ortaya çıktı
Süper Lig'de şampiyonluk umudunu son maçlara taşımak isteyen Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor karşısına çıkacak. Konyaspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yapan takımlardan Galatasaray'ın Sivasspor'u 6-1 gibi farklı bir skorla yenmesinin ardından gözler bu akşam oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçına çevrildi.

Lider Galatasaray 35 maçta 96 puana ulaşırken, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 34 maçta 89 puanı bulunuyor.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak olan maçın hakemi Bahattin Şimşek.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı lacivertli takımın Konya kafilesinde 4 futbolcu bulunmuyor. Sakatlığı süren İsmail Yüksek, sakatlıktan sonra henüz hazır hale gelmeyen Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra teknik direktör İsmail Kartal Leonardo Bonucci ile Serdar Aziz'i de kadroya almadı.

Ligde küme düşme tehlikesinden uzaklaşmak isteyen Konyaspor'da ise teknik direktör değişikliği yaşanmış, Fahruddin Ömeroviç'in yerine Sportif Direktör Ali Çamdalı getirilmişti.

Yeşil beyazlı takımda Valon Ethemi ve Junior Sambou, kart cezalısı. Yasir Subaşı'nın da sakatlığı sürüyor.

İSMAİL KARTAL'IN SÜRPRİZİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'la açılan puan farkı nedeniyle bu akşam galibiyetten başka sonuç düşünmüyor. Kartal'ın takımını sahaya ofansif dizilişle çıkaracağı, sürpriz yapıp çift forvetle de oynatabileceği belirtiliyor.

Takımların sahaya şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Konyaspor: Slowik, Oğuz, Adil, Damjanovic, Guilherme, Soner, Nzonzi, Cicaldau, Prip, Moreno, Ndao.

Fenerbahçe: Livakovic, Samuel, Becao, Djiku, Fred, Mert Hakan, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

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