Konyaspor ikinci yarının hemen başında dengeyi yakaladı

Konyaspor, Beşiktaş karşısında 2-0'dan gelerek dengeyi yakaladı.
47. dakikada Guilherme serbest vuruşta sağ kanattan ortayı yaptı, kale sahası ön çizgisinde Mahir Dereli kafayı vurdu ve top ağlara gitti.
Mert Günok'un müdahelesi yetmedi.
Konyaspor, 2-0 geriye düştüğü Beşiktaş karşısında durumu 2-2'ye getirmeyi başardı.
Konyaspor, Beşiktaş karşısında 2-0'dan gelerek dengeyi yakaladı.
47. dakikada Guilherme serbest vuruşta sağ kanattan ortayı yaptı, kale sahası ön çizgisinde Mahir Dereli kafayı vurdu ve top ağlara gitti.
Mert Günok'un müdahelesi yetmedi.