Konyaspor sonunda başardı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, geçtiğimiz aylarda futbolcuların ödenmemiş borçları yüzünden FIFA'dan transfer yasağı almıştı.

TAHTAYI AÇTILAR

Ligin bitimi ile transfer yasağının kaldırılması için büyük uğraş veren Konyaspor yönetimi, bugün itibariyle tüm borçlarını ödeyerek transfer tahtasını açmayı başardıklarını açıkladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Konyaspor Basın Sözcüsü Yunus Derebağ, "FIFA'daki 6 dosyamızı da bugün itibariyle hallettik. Tüm borçlar ödenerek transfer tahtamızı açtık. Transfer görüşmelerimiz tüm hızıyla devam edecek" dedi.

İLK TRANSFER DUYURULDU

Yeşil-beyazlılar tahtanın açılması ile beraber Hırvat stoper Josip Calusic'i transfer ettiğini duyurdu.

Son olarak Sırbistan 1. Lig temsilcisi FK TSC Baka Topola'da forma giyen Hırvat stoper Calusic; Dinamo Zagreb, Lokomotiva Zagreb, NK Celje gibi takımlarda oynadı.